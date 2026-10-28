Po przeprowadzeniu operacji „Veles” ukraińskie siły zbrojne nie odnotowały nowych udanych wtargnięć rosyjskich oddziałów w kierunku Kupianska w obwodzie charkowskim. Jednocześnie w mieście pozostają zarówno ukraińscy obrońcy, jak i rosyjscy żołnierze, którym wcześniej udało się umocnić pozycje w północnej części miejscowości.

Poinformował o tym rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow w programie telewizyjnym.

Według niego rosyjscy żołnierze przedostawali się do Kupianska przez rejon Golubówki, wykorzystując między innymi rurociąg do ukrytego przemieszczania się. W rezultacie niewielkim grupom liczącym kilkadziesiąt osób udało się dotrzeć do północnych dzielnic miasta i umocnić się tam.

Operacja „Veles” miała na celu całkowite unieruchomienie rurociągu, którego armia rosyjska używała do infiltracji. Po jej przeprowadzeniu nie odnotowano już skutecznych wtargnięć wroga w kierunku Kupianska.

Tregubow zaznaczył również, że Kupiańsk jest mniej zniszczony niż Wołczansk. W mieście zachowały się budynki o konstrukcji stałej, które rosyjscy żołnierze mogą wykorzystywać jako schronienia i pozycje.

Ponadto rzecznik poinformował o obecności w rosyjskich siłach zbrojnych w obwodzie charkowskim najemników z krajów Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz, rzadziej, Azji. Według niego ich liczba jest niewielka, jednak stanowią oni jedno ze źródeł uzupełniania stanów osobowych rosyjskiej armii.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wkraczając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach tych działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.

Do operacji „Veles” dołączyły: 13. brygada Gwardii Narodowej „Chartia”, 23. oddzielny pułk szturmowy „R.U.G” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, pułk systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, oddziały Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, w szczególności legion „Wolność Rosji” oraz Rosyjski Korpus Ochotniczy, 429. oddzielna brygada systemów bezzałogowych „Achilles” oraz inne oddziały Sił Obronnych.

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