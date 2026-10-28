鉴于俄罗斯可能使用配备光学导航系统的无人机，乌克兰或将重新审视其道路夜间照明策略。 具体而言，这涉及“苏萨宁”模块可能被安装在“格拉尼-5”无人机及其他无人机或导弹上。

乌克兰总统顾问、军事无线电技术专家谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫（代号“闪电”）对此发表了声明。

据他称，如果此类系统被大规模使用，乌克兰可能被迫重启2022年全面入侵初期曾采用的“光掩蔽”措施。 首先，这可能涉及夜间公路及部分路段的照明。

不过，目前这仅是一种可能的设想。尚未有关于乌克兰恢复“遮光”措施的决定被公布。

来源：谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫（Flash），Facebook

俄罗斯“黎明”（Rassvet）卫星系统可能大幅提升对打击武器的控制能力。 据专家谢尔盖·弗莱什称，卫星通信将使俄罗斯操作员能够直接操控无人机和导弹，这可能构成严重威胁。

俄罗斯很可能正在收集“格拉尼”打击型无人机命中目标的视频记录，以验证光学识别和目标制导算法在真实作战条件下的有效性。 无线电技术专家谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫解释了收集视频的这一可能目的。

从临时被占领的克里米亚起飞的俄罗斯喷气式无人机，飞行距离达820公里至利沃夫，以及880公里至卢茨克。 乌克兰总统顾问谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫（代号“闪电”）表示，敌方正在测试利用此类无人机袭击该国西部地区的可能性。

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