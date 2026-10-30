在哈尔科夫州的伊久姆市，因俄罗斯空袭导致4名平民遇难。救援人员从被炸毁建筑物的废墟中寻获了他们的遗体。另有14人受伤。

“关于伊久姆市遭空袭的最新信息。根据搜救工作的结果，目前已确认有4名平民遇难，”市政府在通报中称。

此次空袭共造成14人受伤。伤者正在接受必要的救治。

应急救援队伍仍在袭击现场开展工作。据市政府初步消息，废墟下可能还有一人被困。

救援人员正在继续搜救工作，并对倒塌的建筑结构进行排查。

伊久姆市军事行政当局在Telegram上发布了这一消息。

10月30日凌晨，俄军使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了20多次袭击。该地区四个区遭到袭击，企业、基础设施和经济建筑受损，并引发了火灾。

俄军曾使用火箭无人机袭击了哈尔科夫市的基辅区。袭击击中了一家购物中心的建筑，随后现场发生火灾。目前已知有一人受伤。

10月30日凌晨，俄军袭击了波尔塔瓦州克雷门丘格区的一家工业企业。关于此次敌方袭击后果的信息目前正在核实中。有关受损程度及可能伤亡人数的数据尚未公布。

在波尔塔瓦州，一架俄罗斯无人机袭击了某企业区域。

俄罗斯袭击了切尔尼戈夫的一家企业，废墟下可能有人被困。

俄罗斯袭击了切尔尼戈夫的一处能源设施，导致超过1万名用户断电。

俄罗斯出动无人机袭击切尔尼戈夫，造成两名儿童受伤。

占领军动用无人机对切尔尼戈夫州发动大规模袭击，造成8人受伤。

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