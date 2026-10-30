Atak na Izium: spod gruzów wydobyto ciała czterech ofiar śmiertelnych, 14 osób zostało rannych

W Iziumie w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego nalotu zginęło czterech cywilów. Ratownicy wydobyli ich ciała spod gruzów zburzonego budynku. Kolejne 14 osób odniosło obrażenia.

„Aktualne informacje dotyczące nalotu na miasto Izium. Na podstawie wyników akcji poszukiwawczo-ratowniczej wiadomo obecnie o czterech ofiarach śmiertelnych wśród ludności cywilnej” – czytamy w komunikacie władz miejskich.

W wyniku ataku rannych zostało 14 osób. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc.

Na miejscu uderzenia nadal działają służby ratownicze. Według wstępnych informacji władz miejskich pod gruzami może znajdować się jeszcze jedna osoba.

Ratownicy kontynuują działania poszukiwawcze i sprawdzają zniszczone konstrukcje.

Poinformowała o tym miejska administracja wojskowa w Iziumie na Telegramie.

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Atak dotknął cztery rejonów regionu; odnotowano zniszczenia zakładów, infrastruktury i budynków gospodarczych, a także wybuchł pożar.

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W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim. Informacje na temat skutków ataku wroga są obecnie weryfikowane. Dane dotyczące skali zniszczeń i ewentualnych ofiar nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

W obwodzie poltawskim rosyjski dron zaatakował teren zakładu.

Rosja zaatakowała zakład w Czernihowie, pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

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