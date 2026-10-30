Удар по Изюму: из-под завалов извлекли тела четырёх погибших, 14 человек ранены

В Изюме Харьковской области в результате российского авиаудара погибли четверо мирных жителей. Спасатели извлекли их тела из-под завалов разрушенного здания. Еще 14 человек получили ранения.

«Обновленная информация об авиаударе по городу Изюм. По результатам поисково-спасательных работ на данный момент известно о четырёх погибших гражданских лицах», — говорится в сообщении городской администрации.

В результате удара ранения получили 14 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На месте попадания продолжают работать аварийно-спасательные службы. По предварительной информации городской администрации, под завалами может находиться ещё один человек.

Спасатели продолжают поисковые работы и проверяют разрушенные конструкции.

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация в Telegram.

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