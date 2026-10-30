俄罗斯一夜之间对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了20多次袭击，造成一定程度的破坏

10月30日凌晨，俄军动用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了20多次袭击。该州四个区遭到袭击，企业、基础设施和经济建筑受损，并引发了火灾。

据亚历山大·甘吉称，第聂伯市因俄罗斯袭击导致企业及基础设施受损。第聂伯罗区尼古拉耶夫社区发生火灾。

此外，俄罗斯无人机还袭击了尼科波尔区的多个居民点。该区的区中心以及马尔加内茨卡、米里夫斯卡、切尔沃诺格里戈里夫斯卡和波克罗夫斯卡等社区均遭到袭击。

在西涅利科夫斯基区，敌军袭击了梅日夫斯卡社区。炮击导致一处经济建筑受损。

此外，俄军还对卡缅斯基区博热达罗夫斯卡社区发动了袭击。

总体而言，当晚敌军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的四个区发动了20多次无人机袭击。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局局长亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一情况。

俄军使用火箭推进式无人机袭击了哈尔科夫市的基辅区。袭击击中了一家购物中心的建筑，随后现场发生火灾。目前已知有一人受伤。

10月30日凌晨，俄军袭击了波尔塔瓦州克雷门丘格区的一家工业企业。关于此次敌方袭击后果的信息目前正在核实中。有关损毁程度及可能伤亡人数的数据尚未公布。

在波尔塔瓦州，一架俄罗斯无人机袭击了某企业区域。

俄罗斯袭击了切尔尼戈夫的一家企业，废墟下可能有人被困。

俄罗斯袭击了切尔尼戈夫的一处能源设施，导致超过1万名用户断电。

俄罗斯出动无人机袭击切尔尼戈夫，造成两名儿童受伤。

占领军动用无人机对切尔尼戈夫州发动大规模袭击，造成8人受伤。

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