W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Ataki dotknęły cztery rejonów regionu; odnotowano zniszczenia zakładów, infrastruktury i budynków gospodarczych, a także wybuchł pożar.

Według Aleksandra Ganzhy w Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały zakłady przemysłowe i infrastruktura. W gminie Mikołajów w rejonie Dnieprowskim wybuchł pożar.

Rosyjskie drony zaatakowały również miejscowości w rejonie nikopolskim. Atakom uległy: centrum rejonowe oraz gminy Marganeck, Mirówska, Czerwonogrygorowska i Pokrowska.

W rejonie Synielnikowskim przeciwnik zaatakował gminę Meżewską. W wyniku ostrzału uszkodzono budynek gospodarczy.

Ponadto rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak na gminę Bożedarówską w rejonie Kamienskim.

W sumie w ciągu nocy wróg przeprowadził ponad 20 ataków dronami na cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego.

Poinformował o tym szef Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha na Telegramie.

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z silnikiem odrzutowym na rejon kijowski w Charkowie. Trafienie odnotowano w budynku jednego z centrów handlowych, po czym na miejscu wybuchł pożar. Wiadomo o jednej osobie poszkodowanej.

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w rejonie kremenczuckim w obwodzie poltawskim. Informacje na temat skutków wrogiego ataku są obecnie weryfikowane. Dane dotyczące skali zniszczeń i ewentualnych ofiar nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

W obwodzie poltawskim rosyjski dron zaatakował teren zakładu.

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