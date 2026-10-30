Россия более 20 раз за ночь нанесла удары по Днепропетровской области, имеются повреждения

В ночь на 30 октября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Под ударом оказались четыре района области, зафиксированы повреждения предприятий, инфраструктуры и хозяйственных сооружений, также возник пожар.

По словам Александра Ганжи, в Днепре в результате российской атаки повреждены предприятие и инфраструктура. В Николаевской общине Днепровского района произошел пожар.

Также российские беспилотники атаковали населенные пункты Никопольского района. Под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская общины.

В Синельниковском районе противник атаковал Межевскую общину. В результате обстрела повреждено хозяйственное сооружение.

Кроме того, российские военные нанесли удар по Божедаровской общине Каменского района.

Всего в течение ночи враг совершил более 20 атак беспилотниками по четырем районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировали в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.

В ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях вражеского удара в настоящее время уточняется. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не обнародованы.

В Полтавской области российский дрон атаковал территорию предприятия.

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