Россия более 20 раз за ночь нанесла удары по Днепропетровской области, имеются повреждения
В ночь на 30 октября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Под ударом оказались четыре района области, зафиксированы повреждения предприятий, инфраструктуры и хозяйственных сооружений, также возник пожар.
По словам Александра Ганжи, в Днепре в результате российской атаки повреждены предприятие и инфраструктура. В Николаевской общине Днепровского района произошел пожар.
Также российские беспилотники атаковали населенные пункты Никопольского района. Под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская общины.
В Синельниковском районе противник атаковал Межевскую общину. В результате обстрела повреждено хозяйственное сооружение.
Кроме того, российские военные нанесли удар по Божедаровской общине Каменского района.
Всего в течение ночи враг совершил более 20 атак беспилотниками по четырем районам Днепропетровской области.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.
Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировали в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.
В ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях вражеского удара в настоящее время уточняется. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не обнародованы.
В Полтавской области российский дрон атаковал территорию предприятия.
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