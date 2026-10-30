在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，各方正为人道主义行动做准备：已为当地居民组织了救援物资配送，并为平民提供了撤离渠道。 目前共准备了25辆大巴（共750个座位）以及供行动不便者使用的救护车。

一位目前身处阿尔马扬斯克的人道主义行动参与者通报了筹备进展。

他在那里与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃共同协调后续行动。来自三个国家的记者也加入了此次行动的报道工作。

据组织者称，此次行动的筹备工作进展顺利。主要任务是确保将人道主义援助送达奥列什基每一位有需要的居民手中。

计划特别关注最脆弱的人群：

老年人；

残障人士；

行动不便的市民；

因健康状况或其他原因无法自理的人士。

为运送平民，已准备了25辆总载客量为750个座位的巴士，以及供在运输过程中需要特殊帮助的人员使用的救护车。

人道主义行动的另一项重点工作是组织平民的安全撤离。

据该行动代表称，任何希望离开奥列什基的人都能获得撤离机会。与此同时，决定留在城里的人也不会被剥夺支持——他们将获得必要的 humanitarian 援助。

组织者强调双方遵守停火协议的重要性，并向乌克兰国防军表示感谢。

特派团成员还特别感谢美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普在此次行动中的斡旋与协调工作。

此外，代表团代表还感谢俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃在筹备人道主义行动期间的协作。

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工作仍在继续。组织方承诺将通报奥列什基人道主义行动的后续步骤及成果。

人权专员德米特罗·卢比涅茨报道了这一消息。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普目前暂无计划前往赫尔松州临时被占领的奥列什基。但她的团队表示，如果安全形势允许且美国总统夫人的日程安排允许，未来不排除进行此类访问的可能性。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已全部完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团已抵达计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的地区。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。 据他们评估，俄军在第聂伯河左岸的调动有所加剧，但目前尚无独立消息来源证实其正在准备发动进攻。

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