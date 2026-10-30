Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации мирных жителей

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области готовятся к гуманитарной миссии: для местных жителей организовали доставку помощи, а также предусмотрели возможность выезда гражданского населения. Всего подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи для людей с ограниченной подвижностью.

О ходе подготовки сообщил участник гуманитарной миссии, находящийся в Армянске.

Там он координирует дальнейшие действия с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. К освещению миссии также присоединились журналисты из трех стран.

По словам организаторов, подготовка к миссии проходит на высоком уровне. Главная задача — обеспечить доставку гуманитарной помощи каждому жителю Олешек, который в ней нуждается.

Особое внимание планируется уделить наиболее уязвимым категориям населения:

пожилым людям;

людям с инвалидностью;

маломобильным гражданам;

людям, которые из-за состояния здоровья или других обстоятельств не могут самостоятельно позаботиться о себе.

Для перевозки гражданских лиц подготовлено 25 автобусов общей вместимостью 750 мест, а также автомобили скорой помощи для людей, которым требуется специальная помощь во время транспортировки.

Отдельным направлением гуманитарной миссии станет организация безопасного выезда гражданского населения.

По словам представителя миссии, каждый, кто захочет покинуть Олешки, сможет воспользоваться возможностью выезда. В то же время люди, которые решат остаться в городе, не останутся без поддержки — им обещают оказать необходимую гуманитарную помощь.

Организаторы подчеркивают важность соблюдения режима тишины обеими сторонами, а также выразили благодарность Силам обороны Украины.

Отдельную благодарность участники миссии выразили первой леди США Мелании Трамп за посредничество и координацию.

Также представитель миссии поблагодарил российского уполномоченного по правам человека Яну Лантратову за взаимодействие в ходе подготовки гуманитарных мероприятий.

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Работа продолжается. Организаторы обещают сообщать о дальнейших шагах и результатах гуманитарной миссии в Олешках.

Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Первая леди США Мелания Трамп пока не планирует поездку во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. В то же время ее команда не исключает такого визита в будущем, если это позволит ситуация с безопасностью и график супруги американского президента.

В временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

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