赫尔松市向居民发出警告，称由于存在地雷威胁，该市没有安全区域

在赫尔松及其他沿海城镇，任何区域都可能遇到地雷——没有安全的地方。由于俄罗斯的炮击、无人机袭击和远程布雷，这些地区都可能埋有地雷。

“赫尔松没有安全区域，其他沿海城镇也是如此——这些地区都可能埋有地雷，因为它们都曾遭到炮击， 都曾遭受无人机袭击，且几乎所有地方都记录到了通过无人机或其他手段进行的远程布雷”，科瓦尼指出。

据安德烈·科瓦尼称，由于存在发现爆炸物风险，实际上整个赫尔松仍属于“红色”区域。

特别是，10月28日接到报告称，在米哈伊洛夫斯卡街与乌斯彭斯基小巷交汇处附近发现了“普利亚尼克”（“普柳什卡”）型反步兵地雷及其他弹药。 同时，布雷区域可能比这更广。

科瓦尼推测，今后仍会收到关于发现爆炸危险物的报告。他呼吁市民保持警惕，尽管目前正处于停火状态。

即使赫尔松暂时没有炮击，但仍存在遭遇俄罗斯地雷的风险。当地政府呼吁市民严格遵守地雷安全规则。

为避免遭遇爆炸物，必须：

仔细观察脚下并留意行进路线；

不要靠近可疑物品；

切勿触碰发现的弹药或其他危险物品；

若发现可疑物品，应退至安全距离并通知相关部门。

警方强调：赫尔松全境仍存在地雷威胁，因此市民即使在局势平静时也应保持警惕。

赫尔松州国家警察总局通讯处处长安德烈·科瓦尼向乌克兰通讯社通报了这一情况。

此前，在卡明-卡希尔斯基区穆科申村附近，一辆拖拉机在进行林业作业时触发了反坦克地雷。

在苏梅州，一名17岁的少年在沃罗日巴社区因触碰爆炸物身亡。这名身受多处伤势的少年被送往医院，但医护人员未能挽救其生命。

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