W Chersoniu poinformowano mieszkańców, że nie ma bezpiecznych dzielnic ze względu na zagrożenie minowe
W Chersoniu i innych nadmorskich miejscowościach można natknąć się na miny w każdej dzielnicy — nie ma bezpiecznych miejsc. Tereny te są potencjalnie zaminowane w wyniku rosyjskich ostrzałów, ataków dronów oraz zdalnego minowania.
„W Chersoniu nie ma bezpiecznych dzielnic, podobnie jak w innych nadbrzeżnych miejscowościach – wszystkie są potencjalnie zaminowane, ponieważ wszystkie były ostrzeliwane, wszystkie były atakowane przez drony, a niemal wszędzie odnotowano zdalne minowanie zarówno za pomocą dronów, jak i innych środków” – zaznaczył Kowany.
Według Andrijego Kowany’ego praktycznie całe Chersoń pozostaje strefą „czerwoną” ze względu na ryzyko wykrycia przedmiotów wybuchowych.
W szczególności 28 października otrzymano informację o wykryciu miny przeciwpiechotnej typu „Pryanik” („Plyuszka”) oraz innych rodzajów amunicji na ulicy Michajłowskiej, w pobliżu skrzyżowania z alejką Uspieńską. Jednocześnie obszar zaminowany może być większy.
Kowany przypuszcza, że zgłoszenia o wykryciu przedmiotów wybuchowych będą napływać również w przyszłości. Wezwał mieszkańców miasta do zachowania ostrożności, nawet pomimo tego, że obecnie obowiązuje zawieszenie broni.
Nawet przy tymczasowym braku ostrzałów w Chersoniu nadal istnieje ryzyko natrafienia na rosyjskie miny. Lokalne władze wzywają mieszkańców do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwminowego.
Aby uchronić się przed przedmiotami wybuchowymi, należy:
- uważnie patrzeć pod nogi i śledzić trasę;
- nie zbliżać się do podejrzanych przedmiotów;
- w żadnym wypadku nie dotykać znalezionych amunicji ani innych niebezpiecznych przedmiotów;
- w przypadku wykrycia podejrzanego przedmiotu oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić odpowiednie służby.
Policja podkreśla: zagrożenie minowe utrzymuje się na całym terytorium Chersoniu, dlatego mieszkańcy powinni zachować czujność nawet w okresach spokoju.
Informację tę przekazał agencji Ukrinform Andrij Kowanyj, szef działu komunikacji Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie chersońskim.
Wcześniej w pobliżu wsi Mukoszyn w rejonie Kamień-Kaszirski traktor wjechał na minę przeciwpancerną podczas prac leśnych.
W obwodzie sumskim zmarł 17-letni chłopak, który wpadł na przedmiot wybuchowy w gminie Worożbiańskiej. Młodzieniec z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.