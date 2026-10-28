W Chersoniu poinformowano mieszkańców, że nie ma bezpiecznych dzielnic ze względu na zagrożenie minowe

W Chersoniu i innych nadmorskich miejscowościach można natknąć się na miny w każdej dzielnicy — nie ma bezpiecznych miejsc. Tereny te są potencjalnie zaminowane w wyniku rosyjskich ostrzałów, ataków dronów oraz zdalnego minowania.

„W Chersoniu nie ma bezpiecznych dzielnic, podobnie jak w innych nadbrzeżnych miejscowościach – wszystkie są potencjalnie zaminowane, ponieważ wszystkie były ostrzeliwane, wszystkie były atakowane przez drony, a niemal wszędzie odnotowano zdalne minowanie zarówno za pomocą dronów, jak i innych środków” – zaznaczył Kowany.

Według Andrijego Kowany’ego praktycznie całe Chersoń pozostaje strefą „czerwoną” ze względu na ryzyko wykrycia przedmiotów wybuchowych.

W szczególności 28 października otrzymano informację o wykryciu miny przeciwpiechotnej typu „Pryanik” („Plyuszka”) oraz innych rodzajów amunicji na ulicy Michajłowskiej, w pobliżu skrzyżowania z alejką Uspieńską. Jednocześnie obszar zaminowany może być większy.

Kowany przypuszcza, że zgłoszenia o wykryciu przedmiotów wybuchowych będą napływać również w przyszłości. Wezwał mieszkańców miasta do zachowania ostrożności, nawet pomimo tego, że obecnie obowiązuje zawieszenie broni.

Nawet przy tymczasowym braku ostrzałów w Chersoniu nadal istnieje ryzyko natrafienia na rosyjskie miny. Lokalne władze wzywają mieszkańców do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwminowego.

Aby uchronić się przed przedmiotami wybuchowymi, należy:

uważnie patrzeć pod nogi i śledzić trasę;

nie zbliżać się do podejrzanych przedmiotów;

w żadnym wypadku nie dotykać znalezionych amunicji ani innych niebezpiecznych przedmiotów;

w przypadku wykrycia podejrzanego przedmiotu oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić odpowiednie służby.

Policja podkreśla: zagrożenie minowe utrzymuje się na całym terytorium Chersoniu, dlatego mieszkańcy powinni zachować czujność nawet w okresach spokoju.

Informację tę przekazał agencji Ukrinform Andrij Kowanyj, szef działu komunikacji Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie chersońskim.

Wcześniej w pobliżu wsi Mukoszyn w rejonie Kamień-Kaszirski traktor wjechał na minę przeciwpancerną podczas prac leśnych.

W obwodzie sumskim zmarł 17-letni chłopak, który wpadł na przedmiot wybuchowy w gminie Worożbiańskiej. Młodzieniec z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.

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