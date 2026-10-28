В Херсоне жителей предупредили об отсутствии безопасных районов из-за минной опасности

В Херсоне и других прибрежных населенных пунктах можно наткнуться на мины в любом районе — безопасных мест нет. Территории потенциально заминированы из-за российских обстрелов, атак беспилотников и дистанционного минирования.

«В Херсоне нет безопасных районов, как и в других прибрежных населенных пунктах — все они потенциально заминированы, потому что все они подвергались обстрелам, все они подвергались атакам дронов, и почти везде фиксировалось дистанционное минирование как с помощью дронов, так и другими средствами», — отметил Кованый.

По словам Андрея Кованого, фактически весь Херсон остается «красной» зоной из-за риска обнаружения взрывоопасных предметов.

В частности, 28 октября поступила информация об обнаружении противопехотной мины типа «Пряник» («Плюшка») и других боеприпасов на улице Михайловской, вблизи перекрестка с переулком Успенским. В то же время территория заминирования может быть больше.

Кованый предположил, что сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов будут поступать и в дальнейшем. Он призвал жителей города быть осторожными, даже несмотря на то, что сейчас действует режим тишины.

Даже при временном отсутствии обстрелов в Херсоне сохраняется риск наткнуться на российские мины. Местные власти призывают горожан неукоснительно соблюдать правила минной безопасности.

Чтобы уберечься от взрывоопасных предметов, необходимо:

внимательно смотреть под ноги и следить за маршрутом;

не приближаться к подозрительным предметам;

ни в коем случае не прикасаться к найденным боеприпасам или другим опасным объектам;

в случае обнаружения подозрительного предмета отойти на безопасное расстояние и сообщить в соответствующие службы.

Полиция подчеркивает: минная опасность сохраняется на всей территории Херсона, поэтому горожанам следует быть бдительными даже во время затишья.

Об этом «Укринформу» сообщил начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Андрей Кованый.

Ранее вблизи села Мукошин Камень-Каширского района трактор подорвался на противотанковой мине во время проведения лесохозяйственных работ.

В Сумской области скончался 17-летний парень, который подорвался на взрывоопасном предмете в Ворожбянской общине. Юношу с многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.

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