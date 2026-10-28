В Херсоне жителей предупредили об отсутствии безопасных районов из-за минной опасности
В Херсоне и других прибрежных населенных пунктах можно наткнуться на мины в любом районе — безопасных мест нет. Территории потенциально заминированы из-за российских обстрелов, атак беспилотников и дистанционного минирования.
«В Херсоне нет безопасных районов, как и в других прибрежных населенных пунктах — все они потенциально заминированы, потому что все они подвергались обстрелам, все они подвергались атакам дронов, и почти везде фиксировалось дистанционное минирование как с помощью дронов, так и другими средствами», — отметил Кованый.
По словам Андрея Кованого, фактически весь Херсон остается «красной» зоной из-за риска обнаружения взрывоопасных предметов.
В частности, 28 октября поступила информация об обнаружении противопехотной мины типа «Пряник» («Плюшка») и других боеприпасов на улице Михайловской, вблизи перекрестка с переулком Успенским. В то же время территория заминирования может быть больше.
Кованый предположил, что сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов будут поступать и в дальнейшем. Он призвал жителей города быть осторожными, даже несмотря на то, что сейчас действует режим тишины.
Даже при временном отсутствии обстрелов в Херсоне сохраняется риск наткнуться на российские мины. Местные власти призывают горожан неукоснительно соблюдать правила минной безопасности.
Чтобы уберечься от взрывоопасных предметов, необходимо:
- внимательно смотреть под ноги и следить за маршрутом;
- не приближаться к подозрительным предметам;
- ни в коем случае не прикасаться к найденным боеприпасам или другим опасным объектам;
- в случае обнаружения подозрительного предмета отойти на безопасное расстояние и сообщить в соответствующие службы.
Полиция подчеркивает: минная опасность сохраняется на всей территории Херсона, поэтому горожанам следует быть бдительными даже во время затишья.
Об этом «Укринформу» сообщил начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Андрей Кованый.
Ранее вблизи села Мукошин Камень-Каширского района трактор подорвался на противотанковой мине во время проведения лесохозяйственных работ.
В Сумской области скончался 17-летний парень, который подорвался на взрывоопасном предмете в Ворожбянской общине. Юношу с многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.