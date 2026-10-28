Film: Drony zaatakowały zakład chemiczny „Azot” w obwodzie tułskim w Rosji

W rosyjskim Nowomoskowsku w obwodzie tułskim w nocy z 28 października drony zaatakowały zakład chemiczny „Azot”, po czym w zakładzie wybuchł pożar. Mieszkańcy zgłaszają również obecność gryzącego zapachu w mieście. Zakład ten ma duże znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Nowomoskowska spółka akcyjna „Azot” jest jednym z największych zakładów chemicznych w Rosji. Zakład znajduje się w obwodzie tulskim i od 2002 roku należy do holdingu „EuroChem”. Zakład specjalizuje się w produkcji nawozów mineralnych i wyrobów chemicznych. Według informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej firmy, zakład został założony w 1933 roku, a zatrudnia ponad 2900 pracowników.

Główne produkty przedsiębiorstwa:

amoniak;

saletra amoniowa;

karbamid;

kwas azotowy;

metanol;

inne rodzaje nawozów azotowych i surowców chemicznych.

Część tych produktów ma podwójne przeznaczenie: wykorzystuje się je nie tylko w rolnictwie i przemyśle chemicznym, ale także w produkcji materiałów dla przemysłu zbrojeniowego.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/file0.mp4

Według danych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy nowomoskiewski zakład „Azot” dostarczał kwas azotowy do fabryki im. Swerdłowa w Dzerżinsku w obwodzie niżegorodzkim. Zakład ten produkuje materiały wybuchowe na potrzeby rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że od początku wojny na pełną skalę do zakładu im. Swerdłowa wysłano z Nowomoskowska około 5 tys. ton kwasu azotowego. Substancja ta jest wykorzystywana między innymi do produkcji oktogenu i heksogenu – materiałów wybuchowych stosowanych w amunicji.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/video-novom-2.mp4

Kwas azotowy jest ważnym surowcem chemicznym do produkcji materiałów wybuchowych. Saletra amonowa, którą również produkuje to przedsiębiorstwo, jest wykorzystywana jako nawóz, a w niektórych mieszankach przemysłowych – również jako składnik materiałów wybuchowych.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1028-6.mp4

Po ataku w Nowomoskowsku poinformowano o możliwym wycieku amoniaku. Do miasta wysłano laboratoria regionalnej służby „Priroda” oraz zarządu Rospotrebnadzoru w celu sprawdzenia stanu powietrza. Mieszkańców wezwano do pozostania w domach, o ile to możliwe.

Według danych kanału OSINT World Military, sądząc po opublikowanych nagraniach, w zakładzie może płonąć agregat do produkcji amoniaku AM-70.

Źródło: Exilenova+

Tymczasem w Lipiecku rozległy się wybuchy, doniesiono o pożarze w pobliżu lotniska.

Podczas Forum Krajów Eksportujących Gaz (FSEG) w Moskwie 27 października, z udziałem Putina, siły obrony przeciwlotniczej kraju-agresora zestrzeliły nad stolicą RF co najmniej 16 dronów.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim.

Czytaj nas na