Zastępca dowódcy Trzeciego Korpusu Armii Maksym Żorin oświadczył, że Ukraina powinna ponownie stać się mocarstwem nuklearnym. Jego zdaniem porozumienia międzynarodowe nie zdołały ochronić kraju przed rosyjską agresją. Swoje stanowisko wojskowy przedstawił w poście na Telegramie.

Żorin powiązał konieczność rewizji polityki bezpieczeństwa Ukrainy z decyzją Francji o rozbudowie własnego arsenału jądrowego. Jego zdaniem we współczesnym świecie coraz większe znaczenie ma siła militarna, a międzynarodowe porozumienia nie zawsze zapewniają państwom ochronę przed agresją.

Żołnierz skrytykował również decyzję ukraińskich władz z lat 90. o rezygnacji z broni jądrowej w zamian za międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa.

„Strategicznym celem Ukrainy powinno być przywrócenie statusu mocarstwa jądrowego. Jeśli chcemy mieć prawdziwe, długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa, musimy ponownie stać się mocarstwem jądrowym” – napisał Żorin.

Wcześniej Żorin ocenił, czy realne jest zmuszenie Rosjan do ucieczki z Krymu.

Zorin ostrzegł również przed nasileniem się rosyjskiego terroru powietrznego.

Wcześniej Żorin stwierdził, że Kaliningrad powinien stać się celem ataków dronów.

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