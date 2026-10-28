Максим Жорін заявив про відновлення ядерного статусу України

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Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Україна має знову стати ядерною державою. На його думку, міжнародні домовленості не змогли захистити країну від російської агресії. Свою позицію військовий виклав у дописі в Telegram.

Жорін пов’язав необхідність перегляду безпекової політики України з рішенням Франції розширити власний ядерний арсенал. На його думку, у сучасному світі дедалі більше значення має військова сила, а міжнародні домовленості не завжди забезпечують захист держав від агресії.

Військовий також розкритикував рішення української влади 1990-х років відмовитися від ядерного озброєння в обмін на міжнародні безпекові запевнення.

«Стратегічною метою для України повинно бути відновлення ядерного статусу. Якщо ми хочемо мати справжні довгострокові безпекові гарантії, повинні знову стати ядерною державою», – написав Жорін.

Раніше Жорін оцінив, чи реально змусити росіян утекти з Криму.

Також Жорін попередив про посилення повітряного терору Росії.

До цього Жорін заявив, що Калінінград має стати ціллю для атак дронів.

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