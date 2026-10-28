Максим Жорин заявил о восстановлении ядерного статуса Украины

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Украина должна вновь стать ядерной державой. По его мнению, международные соглашения не смогли защитить страну от российской агрессии. Свою позицию военный изложил в сообщении в Telegram.

Жорин связал необходимость пересмотра политики безопасности Украины с решением Франции расширить собственный ядерный арсенал. По его мнению, в современном мире всё большее значение приобретает военная сила, а международные соглашения не всегда обеспечивают защиту государств от агрессии.

Военный также раскритиковал решение украинских властей 1990-х годов отказаться от ядерного вооружения в обмен на международные гарантии безопасности.

«Стратегической целью для Украины должно быть восстановление ядерного статуса. Если мы хотим иметь настоящие долгосрочные гарантии безопасности, мы должны вновь стать ядерной державой», — написал Жорин.

Ранее Жорин оценил, реально ли заставить россиян бежать из Крыма.

Также Жорин предупредил об усилении воздушного террора со стороны России.

До этого Жорин заявил, что Калининград должен стать целью для атак дронов.

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