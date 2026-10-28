W ostatnich dniach rosyjskie wojska zintensyfikowały działania szturmowe na kierunku Huliaipilskim. Jednocześnie najwięcej starć bojowych odnotowuje się na kierunku Pokrowskim, a także w pobliżu Ocheretynego i Kostiantynówki.

Poinformował o tym rzecznik Gwardii Narodowej Ukrainy Rusłan Muzyczuk w programie telewizyjnym.

Jak powiedział, w ciągu ostatnich 24 godzin żołnierze Gwardii Narodowej odparli 27 rosyjskich ataków na całej linii frontu, z czego 17 miało miejsce w obwodzie donieckim. Łączna liczba starć bojowych w tym tygodniu spadła do 150–200 dziennie. W poprzednich tygodniach wskaźnik ten sięgał 300 i więcej.

Muzychuk zwrócił również uwagę na operację „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińskie siły zbrojne uniemożliwiły rosyjskim oddziałom wykorzystanie gazociągu do przedostania się na tyły linii obrony. Jak powiedział, operacja wymagała kompleksowego planowania logistyki i działań personelu.

W wyniku operacji zlikwidowano ponad 100 rosyjskich żołnierzy, a kolejnych 30 trafiło do niewoli – poinformował rzecznik.

Dodał, że ze względu na znaczącą rolę dronów działania bojowe coraz częściej przenoszą się pod ziemię, a próby wykorzystania przez przeciwnika infrastruktury inżynieryjnej wymagają od ukraińskich żołnierzy przejęcia inicjatywy.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wkraczając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach tych działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.

Do operacji „Veles” dołączyły: 13. brygada Gwardii Narodowej „Chartia”, 23. oddzielny pułk szturmowy „R.U.G” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, pułk systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, oddziały Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, w szczególności legion „Wolność Rosji” oraz Rosyjski Korpus Ochotniczy, 429. oddzielna brygada systemów bezzałogowych „Achilles” oraz inne oddziały Sił Obronnych.

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