В последние дни российские войска активизировали штурмовые действия на Гуляйпольском направлении. При этом наибольшее количество боевых столкновений фиксируется на Покровском направлении, а также вблизи Очеретиного и Константиновки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телевидения.

По его словам, за сутки нацгвардейцы отразили 27 российских штурмов по всей линии фронта, 17 из них — в Донецкой области. Общее количество боевых столкновений на этой неделе снизилось до 150–200 в сутки. В предыдущие недели этот показатель достигал 300 и более.

Музычук также отметил операцию «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские военные помешали российским подразделениям использовать газопровод для проникновения в тыл обороны. По его словам, операция предполагала комплексное планирование логистики и действий личного состава.

В результате операции было уничтожено более 100 российских военных, ещё 30 попали в плен, сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что из-за значительной роли беспилотников боевые действия всё чаще перемещаются под землю, а попытки противника использовать инженерные коммуникации требуют от украинских военных перехвата инициативы.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций Президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Бойцы 23-го штурмового полка Н.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен более 30 российских военных.

К операции «Велес» присоединились 13-я бригада Национальной гвардии «Хартия», 23-й отдельный штурмовой полк «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия», полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус, 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» и другие подразделения Сил обороны.

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