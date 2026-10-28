近日，俄军在古利亚皮尔方向加强了进攻行动。与此同时，在波克罗夫斯克方向以及奥切雷蒂诺和科斯蒂安蒂诺夫卡附近，记录到的交火最为频繁。

乌克兰国民卫队发言人鲁斯兰·穆齐丘克在电视直播中通报了这一情况。

据他介绍，过去24小时内，国民卫队在整个前线击退了27次俄军进攻，其中17次发生在顿涅茨克州。本周的战斗冲突总数已降至每天150至200次。 而在前几周，这一数字曾高达300次甚至更多。

穆齐丘克还提到了在库皮扬斯克方向开展的“维莱斯”行动，在此期间，乌克兰军队阻止了俄军利用天然气管道渗透至防线后方。 据他介绍，该行动涉及对后勤保障和人员行动的综合规划。

发言人表示，此次行动共击毙100多名俄军士兵，另有30人被俘。

他补充道，由于无人机发挥了重要作用，战斗正越来越多地转移到地下进行，而敌方试图利用工程管线的行为，要求乌克兰军队必须抢占先机。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵正在库皮扬斯克方向实施代号为“维莱斯”的地下特战行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

乌克兰国民卫队第23突击团的官兵G的战士参加了在库皮扬斯克方向开展的“维莱斯”反攻行动，在此期间，乌克兰守军通过地下通道推进了15多公里，并俘虏了30多名俄罗斯军人。

参与“维莱斯”行动的部队包括国民卫队第13旅“宪章”、国民卫队第2军“宪章”麾下的第23独立突击团“R.U.G”突击团、国民卫队“宪章”第2军“拉瓦”无人机系统团、 乌克兰国防部情报总局下属部队，特别是“俄罗斯自由”军团和俄罗斯志愿军军团、第429“阿基里斯”独立无人机旅以及国防军的其他部队。

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