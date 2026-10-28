Rosjanie zaatakowali dronem policjantów, którzy ewakuowali ludzi w obwodzie charkowskim
Rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem FPV grupę ewakuacyjną policji „Białe Anioły” w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy.
Policjanci wraz z przedstawicielami Ukraińskiego Czerwonego Krzyża zmierzali do miejscowości Zielony Gaj w gminie Wielkoburluckiej w rejonie Kupiańskim, aby ewakuować lokalnych mieszkańców. Podczas wykonywania tej misji grupa znalazła się pod rosyjskim ostrzałem.
Podczas jazdy rosyjski dron FPV uderzył w opancerzony samochód służbowy. Dwóch policjantów odniosło rany, udzielono im niezbędnej pomocy medycznej.
Samochód służbowy doznał znacznych uszkodzeń, jednak pozostał sprawny. Uszkodzeniu uległ również pojazd organizacji humanitarnej.
Źródło: policja obwodu charkowskiego.
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