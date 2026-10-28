Rosjanie zaatakowali dronem policjantów, którzy ewakuowali ludzi w obwodzie charkowskim

Rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem FPV grupę ewakuacyjną policji „Białe Anioły” w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy.

Policjanci wraz z przedstawicielami Ukraińskiego Czerwonego Krzyża zmierzali do miejscowości Zielony Gaj w gminie Wielkoburluckiej w rejonie Kupiańskim, aby ewakuować lokalnych mieszkańców. Podczas wykonywania tej misji grupa znalazła się pod rosyjskim ostrzałem.

Podczas jazdy rosyjski dron FPV uderzył w opancerzony samochód służbowy. Dwóch policjantów odniosło rany, udzielono im niezbędnej pomocy medycznej.

Samochód służbowy doznał znacznych uszkodzeń, jednak pozostał sprawny. Uszkodzeniu uległ również pojazd organizacji humanitarnej.

Źródło: policja obwodu charkowskiego.

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Wcześniej Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy (Ministerstwo Rozwoju) poinformowało o rozpoczęciu przymusowej ewakuacji dzieci wraz z rodzicami z niebezpiecznych obszarów obwodów donieckiego i zaporoskiego.

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W obwodzie charkowskim ogłoszono obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi z miejscowości Odnoroiwka.

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