Żołnierze 1. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” zniszczyli ponad 100 rosyjskich pociągów, które służyły do zaopatrzenia grup okupacyjnych na froncie. Według doniesień wśród zniszczonych celów znalazły się lokomotywy i cysterny z paliwem.

W wyniku ataków ukraińskich sił zbrojnych unieruchomiono lokomotywy, cysterny z paliwem oraz inny tabor kolejowy przeciwnika.

Rosyjscy okupanci wykorzystują stacje kolejowe do transportu paliwa w kierunku linii frontu. Jednocześnie mobilne grupy ogniowe i środki walki radioelektronicznej przeciwnika nie są w stanie zapewnić niezawodnej ochrony tych szlaków logistycznych.

„Przeciwnik z całych sił stara się stworzyć wrażenie pomyślnego zajęcia miejscowości, ale nie jest w stanie chronić kluczowych stacji kolejowych, przez które przebiega łańcuch dostaw paliwa w kierunku linii frontu” – zaznaczyli w „Azowie”.

Wcześniej „Azow” zaprzeczył doniesieniom o zajęciu trzech wsi w obwodzie donieckim.

Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały ponad 700 okupantów w strefie odpowiedzialności „Azowa” w ciągu trzech dni.

„Skeľa” i „Azow” powstrzymały natarcie Rosjan w kierunku Dobropillia.

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