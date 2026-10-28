Podczas ewakuacji zwierząt z Kramatorska w obwodzie donieckim, w wyniku uderzenia rosyjskiego drona FPV, zginął kanadyjski wolontariusz i założyciel organizacji RainCoast Dog Rescue Society, Jesse Adams. Informację tę podała organizacja non-profit „Ratowanie zwierząt” (Animal Rescue Kharkiv).

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 października. Wrogi dron uderzył w przednią szybę samochodu ewakuacyjnego zaraz po załadowaniu uratowanych zwierząt. Ciężko rannego wolontariusza szybko przewieziono do lokalnego szpitala, jednak pomimo podjętych działań resuscytacyjnych i pilnej operacji lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Jesse Adams regularnie współpracował z zespołem Animal Rescue Kharkiv, biorąc udział w wyjazdach do miejscowości położonych w pobliżu linii frontu w celu ratowania zwierząt i niesienia pomocy lokalnej ludności.

Źródło: „Ratowanie zwierząt”.

Wolontariusz organizacji humanitarnej z Australii zginął w pobliżu Iziumu w obwodzie charkowskim.

Tigran Galustyan, wolontariusz z Charkowa działający w ramach organizacji społecznej „Róża na dłoni”, zginął w wyniku uderzenia drona w samochód we wsi Illinka w obwodzie donieckim.

Czytaj nas na