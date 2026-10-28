Канадський волонтер загинув час евакуації тварин із Краматорська

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Під час евакуації тварин із Краматорська Донецької області внаслідок удару російського FPV-дрона загинув канадський волонтер і засновник організації RainCoast Dog Rescue Society Джессі Адамс. Про це повідомила некомерційна організація «Порятунок тварин» (Animal Rescue Kharkiv).

Інцидент стався в неділю, 25 жовтня. Ворожий безпілотник влучив у лобове скло евакуаційного автомобіля одразу після завантаження врятованих тварин. Волонтера з важкими пораненнями оперативно доставили до місцевої лікарні, однак попри проведену реанімацію та екстрене хірургічне втручання медикам не вдалося врятувати його життя.

Джессі Адамс системно співпрацював із командою Animal Rescue Kharkiv, беручи участь у виїздах до прифронтових населених пунктів для порятунку тварин та допомоги місцевому населенню.

Джерело: «Порятунок тварин».

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