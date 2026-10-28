Канадский волонтер погиб во время эвакуации животных из Краматорска

Во время эвакуации животных из Краматорска Донецкой области в результате удара российского FPV-дрона погиб канадский волонтер и основатель организации RainCoast Dog Rescue Society Джесси Адамс. Об этом сообщила некоммерческая организация «Спасение животных» (Animal Rescue Kharkiv).

Инцидент произошёл в воскресенье, 25 октября. Вражеский беспилотник попал в лобовое стекло эвакуационного автомобиля сразу после погрузки спасённых животных. Волонтера с тяжелыми ранениями оперативно доставили в местную больницу, однако, несмотря на проведенную реанимацию и экстренное хирургическое вмешательство, медикам не удалось спасти ему жизнь.

Джесси Адамс систематически сотрудничал с командой Animal Rescue Kharkiv, участвуя в выездах в прифронтовые населённые пункты для спасения животных и оказания помощи местному населению.

Источник: «Спасение животных».

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