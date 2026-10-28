Białoruś pomaga rosyjskim dronom w atakowaniu Ukrainy — Demczanko

W Białorusi nie odnotowuje się obecnie wzrostu liczebności rosyjskich sił zbrojnych, jednak nadal działają nadajniki wzmacniające sygnał dla rosyjskich dronów atakujących Ukrainę.

„Wszystkich szczególnie niepokoi ewentualne wzmocnienie sił na terytorium Białorusi w kierunku naszej granicy, ale na szczęście tak się nie dzieje. Oczywiście służby wywiadowcze nadal monitorują ogólną sytuację bezpieczeństwa Ukrainy, śledząc wydarzenia na terytorium Białorusi, która stoi po stronie Kremla. Jednocześnie dla naszego bezpieczeństwa istotne znaczenie ma obecnie fakt, że z terytorium Białorusi nadal działają retransmitery. Chodzi o te urządzenia techniczne, które wzmacniają sygnał dla rosyjskich dronów. Niestety, nadal odnotowujemy ich działanie. W rzeczywistości nie oznacza to, że nadajnik jest tam włączony przez całą dobę, ale obserwujemy okresowe zmiany lokalizacji, w których są one uruchamiane” – poinformował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko.

Dodał, że Białoruś nadal udziela Rosji wsparcia w przeprowadzaniu ataków na terytorium Ukrainy.

Informację tę przekazał w komentarzu dla agencji Ukrinform rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczanko.

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