Беларусь помогает российским дронам наносить удары по Украине — Демченко

В Беларуси пока не фиксируется увеличение численности российских войск, однако продолжают работать ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников, наносящих удары по Украине.

«Всех особенно беспокоит возможное наращивание сил на территории Беларуси в направлении нашей границы, но этого, к счастью, не происходит. Конечно, подразделения разведки продолжают отслеживать общую ситуацию с безопасностью для Украины, наблюдая за тем, что происходит на территории Беларуси, как страны, которая выступает на стороне Кремля. В то же время на нашу безопасность, конечно, на данный момент с территории Беларуси влияет продолжение работы ретрансляторов. То есть тех технических средств, которые усиливают сигнал для российских дронов. К сожалению, их работу продолжают фиксировать. Фактически это не означает, что ретранслятор включен там круглосуточно, но мы наблюдаем периодическую смену мест, где они включаются», — сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он добавил, что такая помощь Беларуси в нанесении ударов Россией по территории Украины продолжается.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

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