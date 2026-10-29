В оккупированном Луганске раздались взрывы, и начались перебои с интернетом

В ночь на 29 октября жители временно оккупированного Луганска сообщили о взрывах и повторном ударе по инфраструктуре связи оператора «Лугаком». После этого возникли проблемы с доступом к интернету.

В связи с атакой в Луганске наблюдаются существенные перебои в работе сети Интернет. Первый масштабный удар по этому объекту произошел в ночь на 21 октября, когда дроны поразили здание бывшего «Укртелекома», где размещаются мощности оккупационного оператора и центр телекоммуникационных услуг.

Оккупационный мобильный оператор «Лугаком» (Луганские коммуникации) функционирует на захваченных территориях Луганской области с 2015 года. В июле 2022 года бренд был формально ликвидирован, а имущество переоформлено на ООО «МКС» («Мобильные коммуникационные системы») с переводом номерной базы на российские коды, однако население и СМИ по привычке продолжают использовать прежнее название. В настоящее время инфраструктура этой структуры подвергается систематическим атакам.

Источник: Exilenova+

23 октября оккупированный Луганск также подвергся атаке дронов, в городе возникли перебои с электричеством.

До этого в Луганске дроны атаковали здание бывшего «Укртелекома».

Ранее, 9 октября, оккупированный Луганск подвергся атаке дронов, наблюдаются перебои с электричеством.

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