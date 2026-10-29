W okupowanym Ługańsku rozległy się wybuchy i zaczął zanikać dostęp do internetu

W nocy z 28 na 29 października mieszkańcy tymczasowo okupowanego Ługańska poinformowali o wybuchach i kolejnym ataku na infrastrukturę telekomunikacyjną operatora „Ługakom”. Po tym zdarzeniu pojawiły się problemy z dostępem do Internetu.

W związku z atakiem w Ługańsku odnotowuje się znaczne zakłócenia w działaniu sieci internetowej. Pierwszy zakrojony na szeroką skalę atak na ten obiekt miał miejsce w nocy z 21 na 22 października, kiedy to drony uderzyły w budynek dawnego „Ukrtelekomu”, w którym znajdują się zaplecze okupacyjnego operatora oraz centrum usług telekomunikacyjnych.

Okupacyjny operator komórkowy „Lugakom” (Ługańskie Komunikacje) działa na zajętych terytoriach obwodu ługańskiego od 2015 roku. W lipcu 2022 roku marka została formalnie zlikwidowana, a majątek przeniesiono na spółkę „MKS” („Mobilne Systemy Komunikacyjne”), wraz z przeniesieniem bazy numerów na rosyjskie prefiksy, jednak społeczeństwo i media z przyzwyczajenia nadal używają poprzedniej nazwy. Obecnie infrastruktura tej struktury jest przedmiotem systematycznych ataków.

Źródło: Exilenova+

23 października okupowany Ługańsk również został zaatakowany przez drony, w mieście doszło do przerw w dostawach prądu.

Wcześniej w Ługańsku drony zaatakowały budynek dawnego Ukrtelekomu.

Wcześniej, 9 października, okupowany Ługańsk znalazł się pod ostrzałem dronów, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.

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