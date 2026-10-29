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Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 29 октября

UA NEWS 29 Октября 2026 07:40
Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 29 октября

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ещё 1560 российских оккупантов. Общие ориентировочные потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 29 октября 2026 года обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

 

По данным Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла:

  • личного состава — около 1 584 910 (+1560);
  • танков — 12 449 (+1);
  • боевых бронированных машин — 25 614 (+5);
  • артиллерийских систем — 51 699 (+25);
  • реактивных систем залпового огня — 2 245 (+4);
  • средств противовоздушной обороны — 1 727;
  • самолетов — 450 (+1);
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 3036 (+4);
  • оперативно-тактических БПЛА — 587 409 (+1614);
  • крылатых ракет — 5140;
  • кораблей и катеров — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 168 010 (+272);
  • специальной техники — 4860 (+1).
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Источник: Генштаб

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