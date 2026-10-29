Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 29 октября

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ещё 1560 российских оккупантов. Общие ориентировочные потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 29 октября 2026 года обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла:

личного состава — около 1 584 910 (+1560);

танков — 12 449 (+1);

боевых бронированных машин — 25 614 (+5);

артиллерийских систем — 51 699 (+25);

реактивных систем залпового огня — 2 245 (+4);

средств противовоздушной обороны — 1 727;

самолетов — 450 (+1);

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 3036 (+4);

оперативно-тактических БПЛА — 587 409 (+1614);

крылатых ракет — 5140;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 168 010 (+272);

специальной техники — 4860 (+1).

Источник: Генштаб

Ранее Генштаб сообщил о 181 боевом столкновении за сутки, больше всего атак — на Покровском направлении.

Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2026 года и самые горячие направления.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

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