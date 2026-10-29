Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 29 октября
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ещё 1560 российских оккупантов. Общие ориентировочные потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 29 октября 2026 года обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла:
- личного состава — около 1 584 910 (+1560);
- танков — 12 449 (+1);
- боевых бронированных машин — 25 614 (+5);
- артиллерийских систем — 51 699 (+25);
- реактивных систем залпового огня — 2 245 (+4);
- средств противовоздушной обороны — 1 727;
- самолетов — 450 (+1);
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3036 (+4);
- оперативно-тактических БПЛА — 587 409 (+1614);
- крылатых ракет — 5140;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 168 010 (+272);
- специальной техники — 4860 (+1).
Источник: Генштаб
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