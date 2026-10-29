W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały kolejnych 1560 rosyjskich okupantów. Ogólne szacunkowe straty armii RF od początku pełnej inwazji, według stanu na poranek 29 października 2026 r., podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych Sztabu Generalnego Rosja w wojnie przeciwko Ukrainie straciła:

personel — około 1 584 910 (+1560);

czołgów — 12 449 (+1);

bojowych pojazdów opancerzonych — 25 614 (+5);

systemów artyleryjskich — 51 699 (+25);

systemów rakietowych ognia salwowego — 2 245 (+4);

środków obrony przeciwlotniczej — 1 727;

samolotów — 450 (+1);

śmigłowców — 356;

naziemnych kompleksów robotycznych — 3036 (+4);

operacyjno-taktycznych bezzałogowych statków powietrznych (BpLA) — 587 409 (+1614);

pocisków skrzydłowych — 5140;

okrętów i łodzi — 35;

łodzi podwodnych — 2;

pojazdy i cysterny — 168 010 (+272);

techniki specjalnej — 4860 (+1).

Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o 181 starciach bojowych w ciągu doby, przy czym najwięcej ataków miało miejsce na kierunku Pokrowskim.

Mapa działań wojennych na Ukrainie na dzień 28 października 2026 r. oraz najgorętsze kierunki.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza możliwości ogniowe przeciwnika na froncie.

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