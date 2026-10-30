Rosja zaatakowała obiekty energetyczne i kolejowe w siedmiu obwodach

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną i transportową Ukrainy.

Uszkodzenia odnotowano w siedmiu obwodach oraz w Kijowie, w tym w 12 budynkach mieszkalnych.

W stolicy zginęła jedna osoba. Cztery kolejne osoby odniosły obrażenia w Kijowie, w obwodzie donieckim, charkowskim i wołyńskim.

Głównym celem ataku była energetyka. Uderzeniu uległy obiekty sieci energetycznej w obwodzie kijowskim i w Dnieprze, a także infrastruktura energetyczna w obwodzie poltawskim. Uszkodzeniu uległy również obiekty kolejowe.

Na miejscu działają służby ratownicze i naprawcze, które likwidują skutki ostrzałów i przywracają dostawy energii elektrycznej.

Źródło: Serhij Korecki (Telegram)