Rosja zaatakowała obiekty energetyczne i kolejowe w siedmiu obwodach
W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną i transportową Ukrainy.
Uszkodzenia odnotowano w siedmiu obwodach oraz w Kijowie, w tym w 12 budynkach mieszkalnych.
W stolicy zginęła jedna osoba. Cztery kolejne osoby odniosły obrażenia w Kijowie, w obwodzie donieckim, charkowskim i wołyńskim.
Głównym celem ataku była energetyka. Uderzeniu uległy obiekty sieci energetycznej w obwodzie kijowskim i w Dnieprze, a także infrastruktura energetyczna w obwodzie poltawskim. Uszkodzeniu uległy również obiekty kolejowe.
Na miejscu działają służby ratownicze i naprawcze, które likwidują skutki ostrzałów i przywracają dostawy energii elektrycznej.
Źródło: Serhij Korecki (Telegram)
Rankiem 19 października 2026 r. w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną w niektórych obwodach Ukrainy wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych miejscowościach zabrakło również wody.
Przypomnijmy, że w wyniku nocnego ataku balistycznego Rosji 19 października sprzęt i infrastruktura jednego z centrów danych firmy „Datagroup” uległy całkowitemu zniszczeniu.
W Kijowie, w związku z ostrzałem 19 października, zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.