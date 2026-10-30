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Россия нанесла удары по энергетическим и железнодорожным объектам в семи областях

UA NEWS 30 Октября 2026 14:29
Россия нанесла удары по энергетическим и железнодорожным объектам в семи областях

В ночь на 30 октября российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. 

Повреждения получили объекты в семи областях и Киеве, в частности 12 жилых домов.

В столице погиб один человек. Еще четверо людей пострадали в Киеве, Донецкой, Харьковской и Волынской областях.

Основной целью атаки стала энергетика. Под ударом оказались объекты энергосистемы в Киевской области и в Днепре, а также энергетическая инфраструктура Полтавской области. Повреждены и железнодорожные объекты.

На местах работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и восстанавливают электроснабжение.

Источник: Сергей Корецкий (Telegram)

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.
 
Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.
 
В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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