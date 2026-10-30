Россия нанесла удары по энергетическим и железнодорожным объектам в семи областях
В ночь на 30 октября российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.
Повреждения получили объекты в семи областях и Киеве, в частности 12 жилых домов.
В столице погиб один человек. Еще четверо людей пострадали в Киеве, Донецкой, Харьковской и Волынской областях.
Основной целью атаки стала энергетика. Под ударом оказались объекты энергосистемы в Киевской области и в Днепре, а также энергетическая инфраструктура Полтавской области. Повреждены и железнодорожные объекты.
На местах работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и восстанавливают электроснабжение.
Источник: Сергей Корецкий (Telegram)
Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.
Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.
В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.