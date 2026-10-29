过去24小时内，乌克兰军队又消灭了1560名俄罗斯占领军。截至2026年10月29日早晨，乌克兰武装部队总参谋部公布了自全面入侵开始以来俄罗斯联邦军队的大致总伤亡数字。

据总参谋部数据，俄罗斯在对乌克兰的战争中损失：

人员 ——约1 584 910人（+1560）；

坦克——12 449 辆 （+1）；

装甲战斗车 ——25 614 辆 （+5）；

火炮系统 ——51 699门（+25）；

多管火箭 炮系统——2245套（+4）；

防空武器 ——1727；

飞机 ——450架（+1）；

直升机——356架 ；

地面机器人系统 ——3036套（+4）；

作战级无人机 ——587 409架（+1614）；

巡航导弹 ——5140；

舰船和快艇——35艘 ；

潜艇 ——2 艘 ；

汽车及油罐车 ——168 010辆（+272）；

特种装备——4860 (+1)。

来源：总参谋部

此前，总参谋部通报称过去24小时内发生181次交火，其中波克罗夫斯克方向的袭击最为频繁。

截至2026年10月28日的乌克兰战事地图及最激烈战区。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵在库皮扬斯克方向实施代号“维莱斯”的地下特战行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

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