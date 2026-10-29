Россия ночью атаковала учебное заведение в Харькове

В ночь на 29 октября российские войска нанесли удар по учебному заведению в Харькове. Об атаке сообщил мэр города Игорь Терехов.

По информации Терехова, первый вражеский удар пришелся на Холодрогорский район. Там возник пожар.

Во второй раз оккупанты нанесли удар по Салтовскому району, а именно по учебному заведению.

«По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению», — написал Терехов.

Напомним, восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.

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