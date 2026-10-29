W nocy Rosja zaatakowała placówkę edukacyjną w Charkowie
W nocy z 28 na 29 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na placówkę edukacyjną w Charkowie. O ataku poinformował burmistrz Ihor Terechow.
Według informacji Terechowa pierwszy atak wroga dotknął dzielnicę Chłodogórską. Wybuchł tam pożar.
Po raz drugi okupanci zaatakowali dzielnicę Saltowską, a konkretnie placówkę edukacyjną.
„Zgodnie z zaktualizowanymi informacjami Centrum Sytuacyjnego wróg przeprowadził atak na placówkę edukacyjną” – napisał Terechow.
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