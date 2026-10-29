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W nocy Rosja zaatakowała placówkę edukacyjną w Charkowie

UA NEWS 29 października 2026 07:28
W nocy Rosja zaatakowała placówkę edukacyjną w Charkowie

W nocy z 28 na 29 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na placówkę edukacyjną w Charkowie. O ataku poinformował burmistrz Ihor Terechow.

 

Według informacji Terechowa pierwszy atak wroga dotknął dzielnicę Chłodogórską. Wybuchł tam pożar.

Po raz drugi okupanci zaatakowali dzielnicę Saltowską, a konkretnie placówkę edukacyjną.

„Zgodnie z zaktualizowanymi informacjami Centrum Sytuacyjnego wróg przeprowadził atak na placówkę edukacyjną” – napisał Terechow.

Przypomnijmy, że osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim; jest jedna ofiara śmiertelna.

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