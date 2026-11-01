1 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по российскому комбинату «Каменский» в Ростовской области, который участвует в производстве ракет. Также Силы обороны Украины нанесли удары по российским объектам противовоздушной обороны — комплексу «Панцирь-С2» и командно-штабной машине системы С-400 «Триумф». По оценке президента, общая стоимость пораженных объектов ПВО составляет около 70 миллионов долларов.

Среди пораженных целей — комбинат «Каменский», расположенный в Ростовской области России. Предприятие задействовано в производстве ракетной продукции для российского военно-промышленного комплекса. Помимо промышленного объекта, украинские военные поразили и российскую технику противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С2» и командно-штабной машине, входящей в систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

По оценке Зеленского, стоимость этих двух объектов ПВО в совокупности составляет примерно 70 миллионов долларов. Такие комплексы Россия использует для защиты важных военных, промышленных и инфраструктурных объектов от воздушных атак. Поражение комбината «Каменский» может повлиять на работу предприятия, связанного с производством вооружения для российской армии. В то же время повреждение средств ПВО потенциально ослабляет защиту военных объектов в регионе.

Других подробностей операции, в частности о масштабах повреждений комбината и состоянии пораженных систем ПВО, в сообщении президента не приводится. Информацию о результатах ударов также должны подтвердить соответствующие данные с места событий. О результатах операций Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

В ночь на 1 ноября беспилотники атаковали Нижегородскую область России. В Кстовском районе значительные повреждения получило промышленное предприятие. Российские Telegram-каналы сообщают, что под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Читай нас в