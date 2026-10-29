Видео: В ходе войны против Украины был ликвидирован брянский художник и герой известного мема

Брянский художник Иннокентий Курбатов, ставший героем мема о «несовершенстве общества», погиб во время боевых действий в Украине примерно через месяц после отправки на фронт. О его смерти изданию «Пост-» сообщили мать и мачеха погибшего.

Курбатов стал известен после разговора с журналистом о сносе сквера в Брянске.

По их словам, Курбатов подписал контракт, а извещение о его гибели из воинской части мать получила 27 октября. Обстоятельства его смерти не разглашаются. Родственники также отметили, что в последнее время он много размышлял о порядке в мире, жаловался на тяжесть жизни и стремился сделать что-то полезное.

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Курбатов приобрел популярность в интернете и стал героем мема после разговора с журналистом о сносе сквера в Брянске, когда вместо прямого ответа начал философствовать о несовершенстве общества. С детства он занимался рисованием, получил профильное образование, работал преподавателем, а также долгое время жил в монастырях, где занимался иконописью, хозяйственными работами и выпасом скота.

До этого ВСУ ликвидировали звезду мема «Плохо, плохо, неважно».

Ранее на фронте ликвидировали звезду российского телесериала.

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