Artysta z Briańska, Inokentij Kurbatow, który stał się bohaterem memu o „niedoskonałości społeczeństwa”, zginął podczas działań wojennych na Ukrainie mniej więcej miesiąc po wysłaniu na front. O jego śmierci poinformowały redakcję „Post-” matka i macocha zmarłego.

Kurbatow stał się znany po rozmowie z dziennikarzem na temat wyburzenia skweru w Briańsku.

Według ich relacji Kurbatow podpisał kontrakt, a matka otrzymała zawiadomienie o jego śmierci z jednostki wojskowej 27 października. Okoliczności jego śmierci nie zostały ujawnione. Krewni zaznaczyli również, że ostatnio często rozmyślał o porządku na świecie, narzekał na trudy życia i pragnął zrobić coś pożytecznego.

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Kurbatow zyskał popularność w internecie i stał się bohaterem memu po rozmowie z dziennikarzem na temat likwidacji skweru w Briańsku, kiedy zamiast udzielić bezpośredniej odpowiedzi, zaczął filozofować na temat niedoskonałości społeczeństwa. Od dzieciństwa zajmował się rysowaniem, zdobył wykształcenie w tej dziedzinie, pracował jako wykładowca, a także przez długi czas mieszkał w klasztorach, gdzie zajmował się malowaniem ikon, pracami gospodarczymi i wypasaniem bydła.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały gwiazdę memu „Źle, źle, nieważne”.

Wcześniej na froncie zlikwidowano gwiazdę rosyjskiego serialu telewizyjnego.

Siły Zbrojne Ukrainy usunęły również rosyjskiego mistrza świata w wspinaczce lodowej.

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