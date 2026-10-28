Konotop już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach; istnieje ryzyko niedoboru oleju napędowego

Konotop w obwodzie sumskim już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach. Część sprzętu energetycznego została zniszczona, a zapasy oleju napędowego do generatorów mogą wystarczyć jedynie do 29 października. Miasto potrzebuje co najmniej 40 ton oleju napędowego, aby zapewnić funkcjonowanie obiektów o krytycznym znaczeniu.

Według Artema Semenichina część uszkodzonych obiektów energetycznych nie nadaje się do naprawy. Obecnie w nocy udaje się zapewnić zasilanie szpitalowi, a czasami także przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Jednocześnie pozostała część miasta nadal pozostaje bez prądu.

Na razie nie ma prognoz dotyczących przywrócenia dostaw energii elektrycznej.

Burmistrz zaznaczył również, że przewidziane środki ochrony obiektów energetycznych zadziałały. Jednak jeden z rosyjskich ataków spadł na obszar, gdzie lokalny zakład energetyczny nie zapewnił odpowiedniej ochrony. W wyniku ataku sprzęt został zniszczony.

Krytycznym problemem dla miasta stało się stopniowe wyczerpywanie się zapasów oleju napędowego niezbędnego do pracy generatorów. Według Semenichina paliwa może zabraknąć już 29 października.

Stwarza to zagrożenie dla funkcjonowania punktów odporności, które codziennie zużywają znaczne ilości oleju napędowego. Mogą również pojawić się trudności z tankowaniem generatorów w kotłowniach oraz zaspokojeniem potrzeb transportu miejskiego.

„Miasto potrzebuje obecnie co najmniej 40 ton oleju napędowego” – poinformował Artem Semenichin.

Władze lokalne liczą na pomoc ze strony państwa i rządu, aby uzupełnić zapasy paliwa i zapewnić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.

Pomimo trudnej sytuacji w mieście nadal działają placówki, które pomagają mieszkańcom radzić sobie ze skutkami braku prądu.

W szczególności w kawiarniach, aptekach i supermarketach można naładować telefony komórkowe. Jak powiedział burmistrz, lokalni przedsiębiorcy z własnej inicjatywy oferują mieszkańcom taką pomoc.

W Konotopie nadal działają również przedszkola, w których dzieci otrzymują ciepłe posiłki. Szkoły tymczasowo nie prowadzą zajęć, ponieważ uczniowie przebywają na zaplanowanych wcześniej wakacjach.

Miasto nadal więc wspiera funkcjonowanie niektórych ważnych instytucji, jednak długotrwałe przerwy w dostawach prądu oraz niedobór oleju napędowego utrudniają zaspokajanie potrzeb mieszkańców i funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.

Poinformował o tym burmistrz Konotopu Artem Semenichin.

Na dzień 28 października część odbiorców w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim pozostaje bez prądu. Przyczyną są działania wojenne oraz rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów i przedsiębiorstw.

W nocy z 27 na 28 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały gminę Putywiel w obwodzie sumskim. Po uderzeniu wybuchły pożary w obiekcie infrastruktury cywilnej oraz w samochodach. Ratownicy ugaszili ogień i sprawdzili teren; według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych jest czteroletnie dziecko.

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