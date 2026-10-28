Конотоп уже пятый день находится без света после российских ударов, существует угроза нехватки дизельного топлива

Город Конотоп в Сумской области уже пятый день остается без электроэнергии после российских ударов. Часть энергетического оборудования уничтожена, а запасов дизельного топлива для генераторов может хватить лишь до 29 октября. Городу необходимо не менее 40 тонн дизельного топлива, чтобы поддерживать работу критически важных объектов.

По словам Артема Семенихина, часть поврежденных энергетических объектов не подлежит восстановлению. Сейчас ночью удается обеспечивать электроэнергией больницу, а иногда — и водоканал. В то же время остальная часть города продолжает оставаться без света.

Прогнозов относительно восстановления электроснабжения пока нет.

Мэр также отметил, что предусмотренные средства защиты энергетических объектов сработали. Однако один из российских ударов пришелся на участок, где облэнерго не обеспечило надлежащей защиты. В результате атаки оборудование было уничтожено.

Критической проблемой для города стало постепенное исчерпание запасов дизельного топлива, необходимого для работы генераторов. По словам Семенихина, топлива может не хватить уже 29 октября.

Это создает риски для работы пунктов непоколебимости, которые ежедневно потребляют значительные объемы дизельного топлива. Также могут возникнуть трудности с заправкой генераторов на котельных и обеспечением потребностей городского транспорта.

«Городу сейчас требуется не менее 40 тонн дизельного топлива», — сообщил Артем Семенихин.

Местные власти надеются получить помощь от государства и правительства, чтобы пополнить запасы топлива и поддержать работу критически важной инфраструктуры.

Несмотря на сложную ситуацию, в городе продолжают работать заведения, которые помогают жителям преодолевать последствия отключения электроэнергии.

В частности, в кафе, аптеках и супермаркетах можно зарядить мобильные телефоны. По словам городского головы, местные предприниматели самостоятельно предлагают такую помощь людям.

Также в Конотопе продолжают работать детские сады, где детей обеспечивают горячим питанием. Школы временно не проводят занятий, поскольку ученики находятся на каникулах, которые были запланированы заранее.

Таким образом, город продолжает поддерживать работу отдельных важных учреждений, однако длительное отключение электроэнергии и нехватка дизельного топлива затрудняют обеспечение потребностей жителей и функционирование критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По состоянию на 28 октября часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях остается без электроэнергии. Причина — боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома и на предприятия.

В ночь на 28 октября российские военные атаковали Путивльскую общину в Сумской области. После удара вспыхнули пожары на объекте гражданской инфраструктуры и в автомобилях. Спасатели потушили огонь и обследовали территорию; по предварительным данным, люди не пострадали.

Вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника, в результате чего пострадали уже пять человек. Среди раненых — четырёхлетний ребёнок.

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