科诺托普在遭受俄罗斯袭击后已连续第五天断电，面临柴油短缺的风险

苏梅州科诺托普市在遭受俄罗斯袭击后，已连续第五天处于断电状态。部分电力设备被摧毁，而发电机所需的柴油储备仅够维持至10月29日。 该市至少需要40吨柴油，才能维持关键设施的运转。

据阿尔捷姆·塞梅尼欣称，部分受损的电力设施已无法修复。目前，夜间仅能为医院供电，有时也能为自来水公司供电。与此同时，该市其余地区仍处于断电状态。

目前尚无关于恢复供电的预测。

市长还指出，电力设施的防护措施已按设计正常发挥作用。然而，俄罗斯的一次空袭恰好落在了地区电力公司未提供充分防护的区域。此次袭击导致相关设备被摧毁。

对该市而言，发电机运行所需的柴油储备正逐渐耗尽，这已成为一个严峻问题。据塞梅尼欣称，燃料可能在10月29日就已耗尽。

这给每天消耗大量柴油的“坚不可摧”据点带来了运营风险。此外，锅炉房的发电机加油以及城市交通的燃料供应也可能面临困难。

“目前，该市至少需要40吨柴油，”阿尔捷姆·塞梅尼欣表示。

当地政府希望获得中央和政府的援助，以补充燃油储备并维持关键基础设施的运转。

尽管形势严峻，市内仍有部分场所持续运营，帮助居民应对停电带来的影响。

特别是，在咖啡馆、药店和超市里都可以给手机充电。据市长介绍，当地企业家们主动向民众提供此类帮助。

此外，科诺托普的幼儿园仍在运营，并为孩子们提供热餐。学校暂时停课，因为学生们正处于事先安排好的假期中。

因此，该市仍在维持部分重要机构的运转，但长时间停电和柴油短缺使得满足居民需求及保障关键基础设施的正常运行变得困难。

科诺托普市长阿尔捷姆·塞梅尼欣通报了这一情况。

截至10月28日，顿涅茨克州、苏梅州和哈尔科夫州的部分用户仍处于断电状态。 原因在于战事以及俄罗斯对能源基础设施的袭击。电力部门人员正昼夜不息地工作，力求尽快让居民家庭和企业恢复供电。

10月28日凌晨，俄军袭击了苏梅州普蒂夫尔社区。袭击后，一处民用基础设施及多辆汽车起火。 救援人员扑灭了大火并勘查了现场，据初步消息，无人受伤。

10月27日晚，俄军使用无人机袭击了哈尔科夫，造成5人受伤。伤者中包括一名4岁儿童。

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