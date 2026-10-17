Азов спростував захоплення трьох сіл на Донеччині

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Золотого Колодязя, Новотроїцького та Петрівки на Донеччині. Однак ці повідомлення не відповідають дійсності. Про це повідомили в 1-му корпусі Національної гвардії України «Азов». За даними військових, усі три населені пункти перебувають під контролем підрозділів бригади «Буревій» та інших частин Сил оборони України.

«Ці заяви не відповідають дійсності. Усі три населені пункти перебувають під контролем підрозділів бригади “Буревій” та інших підрозділів Сил оборони України», — наголосили в «Азові».

Росіяни намагаються видати окремі рейди за захоплення територій

Українські військові пояснюють, що для створення ілюзії просування російські підрозділи використовують тактику просочування малих піхотних груп у населені пункти. Такі групи намагаються непомітно зайти на певну територію, встановити російський прапор і зняти це на відео. Потім відзняті кадри російська сторона використовує як нібито доказ захоплення населеного пункту. Водночас сама поява прапора ще не означає, що російські військові встановили там контроль і можуть утримувати позиції.

У «Азові» зазначають, що українські захисники виявляють такі групи та знищують їх. За словами військових, таким чином російська сторона намагається створити враження успіхів на фронті, навіть коли закріпитися на зайнятих позиціях їй не вдається.

Українські військові заявляють про втрати заради пропагандистських кадрів

У корпусі також наголошують, що російська пропаганда використовує постановочні відео, щоб повідомляти про неіснуючі перемоги. За оцінкою українських військових, заради кількох кадрів для таких сюжетів російське командування відправляє бійців на завдання, де вони не мають реальних шансів закріпитися. «Заради кількох кадрів для пропагандистських сюжетів гинуть десятки російських військовослужбовців, яких командування відправляє на завдання без реальних шансів закріпитися на цих територіях», — заявили в «Азові».

Військові додають, що злагоджена робота підрозділів бригади «Буревій» та інших складових Сил оборони допомагає зривати плани російських військ і не дозволяє їм встановити контроль над Золотим Колодязем, Новотроїцьким та Петрівкою. У корпусі підкреслили, що заяви російського Міноборони не змінюють ситуації на місцях. За їхніми даними, усі три населені пункти залишаються під контролем українських військових, а спроби російських штурмовиків створити картинку успіху обертаються для них втратами.

«Міноборони РФ може скільки завгодно оголошувати про вигадані перемоги, але ці заяви не змінюють реальності: населені пункти залишаються під контролем Сил оборони України, а російські штурмовики продовжують гинути заради картинки для пропаганди», — заявили військові. Повідомлення про ситуацію на Донеччині 1-й корпус НГУ «Азов» оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Завдяки стрімкому розвитку безпілотних технологій російські штурмовики, яких відправляють на завдання фактично в один кінець, дедалі частіше стають приводом для глузувань українських захисників. Корпус «Азов» обіграв цю тему в пародії під назвою «Братство кінця», створеній за мотивами «Володаря перснів».

Українська парамедикиня та захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка отримала міжнародну нагороду лорда Ешкрофта за мужність. Церемонія нагородження відбулася під час Варшавського безпекового форуму в Польщі 12–13 жовтня.

Українські військові за останні три доби завдали російській армії значних втрат на фронті. Лише в зоні відповідальності угруповання військ (сил) «Азов» було знешкоджено понад тисячу російських окупантів, із них 702 — ліквідовано.