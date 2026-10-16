Корпус Азов створив пародію на Володаря перснів про російських штурмовиків

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Завдяки стрімкому розвитку безпілотних технологій російські штурмовики, яких відправляють на завдання фактично в один кінець, дедалі частіше стають приводом для глузувань українських захисників. Корпус «Азов» обіграв цю тему в пародії під назвою «Братство кінця», створеній за мотивами «Володаря перснів».

Так, 1-й корпус НГУ «Азов» представив пародію на культову стрічку «Володаря перснів», висміявши «м’ясну» тактику командування зс рф, яке шле своїх солдатів у самогубні місії, не рахуючись із жодними втратами.

Крім того, дісталося у цій сатиричній короткометражці й самим ворожим піхотинцям, які покірно беруться за виконання найбезглуздіших завдань, навіть якщо йдеться про «білет в один кінець».

«„Володар Штурмів: Братство Кінця“. Черговий загін вирушив у дорогу… Маршрут непростий — не можна просто так взяти й інфільтруватися крізь бойові порядки 1-го корпусу НГУ „Азов“. Російські штурмовики, напевно, вважали цю мандрівку важливою частиною великої історії. Але навіть коли вони уявляють себе гобітами, фінальні кадри цього фільму будуть зняті за сценарієм пілотів 41-го полку безпілотних систем „Pilum“!» — зазначається в анотації від українських захисників.

Про це повідомляє 1-й корпус НГУ «Азов».

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