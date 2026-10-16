«Корпус Азов» создал пародию на «Властелина колец» о российских штурмовиках

Благодаря стремительному развитию беспилотных технологий российские штурмовики, которых отправляют на задания фактически в один конец, всё чаще становятся поводом для насмешек украинских защитников. Корпус «Азов» раскрутил эту тему в пародии под названием «Братство конца», созданной по мотивам «Властелина колец».

Так, 1-й корпус НГУ «Азов» представил пародию на культовый фильм «Властелин колец», высмеяв «мясную» тактику командования ВС РФ, которое посылает своих солдат на самоубийственные миссии, не считаясь с какими-либо потерями.

Кроме того, в этой сатирической короткометражке не обошли вниманием и самих вражеских пехотинцев, которые покорно берутся за выполнение самых бессмысленных заданий, даже если речь идет о «билете в один конец».

«„Повелитель штурмов: Братство конца“. Очередной отряд отправился в путь… Маршрут непростой — нельзя просто так взять и проникнуть сквозь боевые порядки 1-го корпуса НГУ „Азов“. Российские штурмовики, наверное, считали это путешествие важной частью великой истории. Но даже если они представляют себя хоббитами, финальные кадры этого фильма будут сняты по сценарию пилотов 41-го полка беспилотных систем „Pilum“!» — отмечается в аннотации украинских защитников.

Об этом сообщает 1-й корпус НГУ «Азов».

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