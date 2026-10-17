«Азов» опроверг информацию о захвате трёх сел в Донецкой области

Министерство обороны России заявило о захвате Золотого Колодца, Новотроицкого и Петровки в Донецкой области. Однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины «Азов». По данным военных, все три населённых пункта находятся под контролем подразделений бригады «Буревой» и других частей Сил обороны Украины.

«Эти заявления не соответствуют действительности. Все три населённых пункта находятся под контролем подразделений бригады «Буревой» и других подразделений Сил обороны Украины», — подчеркнули в «Азове».

Россияне пытаются выдать отдельные рейды за захват территорий

Украинские военные объясняют, что для создания иллюзии продвижения российские подразделения используют тактику просачивания небольших пехотных групп в населенные пункты. Такие группы пытаются незаметно проникнуть на определенную территорию, установить российский флаг и заснять это на видео. Затем отснятые кадры российская сторона использует как якобы доказательство захвата населенного пункта. В то же время само появление флага еще не означает, что российские военные установили там контроль и могут удерживать позиции.

В «Азове» отмечают, что украинские защитники выявляют такие группы и уничтожают их. По словам военных, таким образом российская сторона пытается создать впечатление успехов на фронте, даже когда ей не удается закрепиться на занятых позициях.

Украинские военные заявляют о потерях ради пропагандистских кадров

В корпусе также подчеркивают, что российская пропаганда использует постановочные видео, чтобы сообщать о несуществующих победах. По оценке украинских военных, ради нескольких кадров для таких сюжетов российское командование отправляет бойцов на задания, где у них нет реальных шансов закрепиться. «Ради нескольких кадров для пропагандистских сюжетов гибнут десятки российских военнослужащих, которых командование отправляет на задания без реальных шансов закрепиться на этих территориях», — заявили в «Азове».

Военные добавляют, что слаженная работа подразделений бригады «Буревой» и других составляющих Сил обороны помогает срывать планы российских войск и не позволяет им установить контроль над Золотым Колодцем, Новотроицким и Петровкой. В корпусе подчеркнули, что заявления российского Минобороны не меняют ситуацию на местах. По их данным, все три населенных пункта остаются под контролем украинских военных, а попытки российских штурмовиков создать картинку успеха обернутся для них потерями.

«Минобороны РФ может сколько угодно объявлять о вымышленных победах, но эти заявления не меняют реальности: населенные пункты остаются под контролем Сил обороны Украины, а российские штурмовики продолжают гибнуть ради картинки для пропаганды», — заявили военные. Сообщение о ситуации в Донецкой области 1-й корпус НГУ «Азов» опубликовал в своём Telegram-канале.

Благодаря стремительному развитию беспилотных технологий российские штурмовики, которых отправляют на задание фактически в один конец, всё чаще становятся поводом для насмешек украинских защитников. Корпус «Азов» раскрутил эту тему в пародии под названием «Братство конца», созданной по мотивам «Властелина колец».

Украинская парамедик и защитница «Азовстали» Екатерина Полищук с позывным «Пташка» получила международную награду лорда Эшкрофта за мужество. Церемония награждения состоялась во время Варшавского форума по безопасности в Польше 12–13 октября.

Украинские военные за последние трое суток нанесли российской армии значительные потери на фронте. Только в зоне ответственности группировки войск (сил) «Азов» было обезврежено более тысячи российских оккупантов, из них 702 — ликвидированы.