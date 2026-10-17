«Азов» опроверг информацию о захвате трёх сел в Донецкой области
В 1-м корпусе Национальной гвардии Украины «Азов» опровергли заявления Минобороны России о якобы захвате трёх населённых пунктов в Донецкой области. Речь идёт о Золотом Колодце, Новотроицком и Петровке вблизи Доброполья. Украинские военные заявляют, что все три населённых пункта остаются под контролем Сил обороны, а россияне пытаются создать впечатление продвижения с помощью небольших пехотных групп и постановочных видео.
Министерство обороны России заявило о захвате Золотого Колодца, Новотроицкого и Петровки в Донецкой области. Однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины «Азов». По данным военных, все три населённых пункта находятся под контролем подразделений бригады «Буревой» и других частей Сил обороны Украины.
«Эти заявления не соответствуют действительности. Все три населённых пункта находятся под контролем подразделений бригады «Буревой» и других подразделений Сил обороны Украины», — подчеркнули в «Азове».
Россияне пытаются выдать отдельные рейды за захват территорий
Украинские военные объясняют, что для создания иллюзии продвижения российские подразделения используют тактику просачивания небольших пехотных групп в населенные пункты. Такие группы пытаются незаметно проникнуть на определенную территорию, установить российский флаг и заснять это на видео. Затем отснятые кадры российская сторона использует как якобы доказательство захвата населенного пункта. В то же время само появление флага еще не означает, что российские военные установили там контроль и могут удерживать позиции.
В «Азове» отмечают, что украинские защитники выявляют такие группы и уничтожают их. По словам военных, таким образом российская сторона пытается создать впечатление успехов на фронте, даже когда ей не удается закрепиться на занятых позициях.
Украинские военные заявляют о потерях ради пропагандистских кадров
В корпусе также подчеркивают, что российская пропаганда использует постановочные видео, чтобы сообщать о несуществующих победах. По оценке украинских военных, ради нескольких кадров для таких сюжетов российское командование отправляет бойцов на задания, где у них нет реальных шансов закрепиться. «Ради нескольких кадров для пропагандистских сюжетов гибнут десятки российских военнослужащих, которых командование отправляет на задания без реальных шансов закрепиться на этих территориях», — заявили в «Азове».
Военные добавляют, что слаженная работа подразделений бригады «Буревой» и других составляющих Сил обороны помогает срывать планы российских войск и не позволяет им установить контроль над Золотым Колодцем, Новотроицким и Петровкой. В корпусе подчеркнули, что заявления российского Минобороны не меняют ситуацию на местах. По их данным, все три населенных пункта остаются под контролем украинских военных, а попытки российских штурмовиков создать картинку успеха обернутся для них потерями.
«Минобороны РФ может сколько угодно объявлять о вымышленных победах, но эти заявления не меняют реальности: населенные пункты остаются под контролем Сил обороны Украины, а российские штурмовики продолжают гибнуть ради картинки для пропаганды», — заявили военные. Сообщение о ситуации в Донецкой области 1-й корпус НГУ «Азов» опубликовал в своём Telegram-канале.
Благодаря стремительному развитию беспилотных технологий российские штурмовики, которых отправляют на задание фактически в один конец, всё чаще становятся поводом для насмешек украинских защитников. Корпус «Азов» раскрутил эту тему в пародии под названием «Братство конца», созданной по мотивам «Властелина колец».
Украинская парамедик и защитница «Азовстали» Екатерина Полищук с позывным «Пташка» получила международную награду лорда Эшкрофта за мужество. Церемония награждения состоялась во время Варшавского форума по безопасности в Польше 12–13 октября.
Украинские военные за последние трое суток нанесли российской армии значительные потери на фронте. Только в зоне ответственности группировки войск (сил) «Азов» было обезврежено более тысячи российских оккупантов, из них 702 — ликвидированы.