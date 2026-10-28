Видео: Дроны атаковали химический завод «Азот» в Тульской области России

В российском Новомосковске Тульской области ночью 28 октября беспилотники атаковали химический завод «Азот», после чего на предприятии вспыхнул пожар. Местные жители также сообщают о едком запахе в городе. Завод имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

Новомосковская акционерная компания «Азот» — одно из крупнейших химических предприятий России. Завод расположен в Тульской области и с 2002 года входит в холдинг «ЕвроХим». Предприятие специализируется на производстве минеральных удобрений и химической продукции. По информации официального сайта компании, завод основан в 1933 году, а его штат насчитывает более 2900 сотрудников.

Основная продукция предприятия:

аммиак;

аммиачная селитра;

карбамид;

азотная кислота;

метанол;

другие виды азотных удобрений и химического сырья.

Часть этой продукции имеет двойное назначение: её используют не только в аграрной и химической отраслях, но и в производстве материалов для военной промышленности.

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По данным Службы внешней разведки Украины, новомосковский «Азот» поставлял азотную кислоту на завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Это предприятие производит взрывчатые вещества для нужд российской военной промышленности.

По информации украинской разведки, с начала полномасштабной войны на завод имени Свердлова из Новомосковска было отправлено около 5 тыс. тонн азотной кислоты. Это вещество используется, в частности, при производстве октогена и гексогена — взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах.

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Азотная кислота является важным химическим сырьем для производства взрывчатых веществ. Аммиачная селитра, которую также выпускает предприятие, используется в качестве удобрения, а в определенных промышленных смесях — и в качестве компонента взрывчатых материалов.

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После атаки в Новомосковске сообщили о возможном выбросе аммиака. В город направили лаборатории региональной службы «Природа» и управления Роспотребнадзора для проверки состояния воздуха. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома.

По данным OSINT-канала World Military, судя по обнародованным кадрам, на предприятии может гореть агрегат по производству аммиака АМ-70.

Источник: Exilenova+

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