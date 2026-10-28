В Киеве во время ракетного обстрела 16-летний парень угнал автомобиль и попал в ДТП

В Киеве 16-летний школьник угнал автомобиль ВАЗ, чтобы покататься по городу и похвастаться перед друзьями. Однако поездка закончилась ДТП: несовершеннолетний столкнулся с другим припаркованным автомобилем и скрылся с места аварии. К счастью, никто не пострадал.

Около полуночи в полицию Киева обратился местный житель — военнослужащий, который сообщил об исчезновении автомобиля марки ВАЗ. Машина была припаркована на стоянке на проспекте Академика Палладина.

Во время ракетного обстрела мужчина находился в укрытии, а когда вернулся, обнаружил, что автомобиля нет.

Оперативники совместно с аналитиками отдела криминального анализа Святошинского управления полиции разыскали угнанное транспортное средство на одной из улиц района. Выяснилось, что автомобиль попал в ДТП.

Вскоре правоохранители установили личность причастного к преступлению и задержали его. Им оказался 16-летний школьник.

По данным следствия, во время воздушной тревоги парень направлялся в укрытие, когда заметил припаркованный ВАЗ. Он повредил блок зажигания, завел двигатель и отправился кататься по городу, рассчитывая произвести впечатление на товарищей.

Однако во время поездки несовершеннолетний столкнулся с другим припаркованным автомобилем. После аварии он покинул место ДТП.

Следователи Святошинского управления полиции под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры сообщили несовершеннолетнему о подозрении по части первой статьи 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.

Обстоятельства правонарушения устанавливают правоохранители.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.

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