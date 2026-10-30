Российские войска вновь атаковали Днепр

Днём 30 октября российские оккупационные войска вновь нанесли удар по Днепру.

«Враг нанес удар по Днепру. По предварительным данным, люди не пострадали», — написал он.

Ранее сообщалось, что в городе прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об атаке реактивных дронов и ракет «Бандероль».

Об этом в Telegram написал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

14 погибших и 18 раненых — Россия массированно атаковала Днепропетровскую область.

29 октября российские военные атаковали беспилотником общежитие одного из профессионально-технических училищ в Днепре. После удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал — люди находились в укрытии.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

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