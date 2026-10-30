Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Dniepr

W ciągu dnia 30 października rosyjskie siły okupacyjne ponownie przeprowadziły atak na Dniepr.

„Wróg przeprowadził atak na Dniepr. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał” – napisał.

Wcześniej informowano, że w mieście rozległ się wybuch. Siły powietrzne ostrzegały przed atakiem dronów odrzutowych i rakiet „Banderole”.

O tym napisał na Telegramie szef Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

14 zabitych i 18 rannych – Rosja przeprowadziła masowany atak na obwód dniepropetrowski.

29 października rosyjscy żołnierze zaatakowali dronem akademik jednej ze szkół zawodowo-technicznych w Dnieprze. Po uderzeniu zapaliło się kilka pokoi na najwyższym piętrze budynku. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał – ludzie przebywali w schronie.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

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